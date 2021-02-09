Воронеж из-за метели днем сковали 8-балльные пробки

Скриншот Яндекс. Пробки

В Воронеже днем во вторник 9 февраля усилился снегопад. Из-за снежных заносов на дорогах зафиксированы 8-балльные пробки. Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», «стоит» центральная часть областного центра, Северное направление и Остужевское кольцо и Димитрова на Левом берегу.

Также уже зафиксировано в городе 8 аварий. Две самые крупные в Коминтерновском районе возле Памятнка Славы и на улице Шишкова. Также затор большой из-за ДТП на пересечении улиц Солнечная и Строителей и на пересечении улиц Кирова и Станкевича. Их число с каждой минутой растет. На дорогах плохая видимость.

Синоптики дали прогноз, что метель продлится до глубокой ночи. Автомобилисты, будьте внимательны на дорогах.