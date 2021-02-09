Воронежские синоптики рассказали, когда прекратится мощная метель

Дороги во дворах почти совсем замело. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежские метеорологи дали прогноз на ближайшие часы. Каждый житель столицы Черноземья, взглянув в окно, может убедиться, что «такого снегопада давно не помнят здешние места», если цитировать известную песню. Оказалось, что продлится мощная метель еще достаточно долго.

В лесополосах образовались огромные сугробы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- До 18.00 снег будет только усиливаться, а после этой временной отметки он постепенно будет утихать. И примерно к двум часам ночи станет совсем слабым, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Если этот прогноз оправдается, за сутки наметет около 10 сантиметров снежного покрова. До рекордных значений эта глубина сильно не дотянет. Впрочем, окончательно она станет известна утром 10 февраля, - к 6.00 даже и слабый снег должен прекратиться.

- Будет ли метель днем 10 февраля и в течение суток 11-го?

- Если и будет снег, то небольшой. А днем 12 февраля температура поднимется до +2…+4 градусов, и пойдет уже дождь. Образуется гололедица, поэтому водителям советуем быть на дорогах очень аккуратными. На следующую неделю пока прогноз не изменился: температура снова опустится ниже нуля, но морозы сильными уже не будут.