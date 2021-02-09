Воспользовавшийся сервисом поиска попутчиков воронежец лишился 255 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Поездка в Москву через сайт по поиску попутчиков лишила воронежца 255 тысяч рублей. В полицию сообщил об этом 40-летний местный житель. Он пытался с экономить на билете, а в итоги попал в ловушку афериста.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 февраля, потерпевший пояснил, что ему необходимо было добраться до столичного региона. Для этого он решил воспользоваться сервисом поиска попутчиков. Нашел, как ему показалось, подходящее предложение и отправил свои данные. После этого ему позвонил неизвестный. Представившись водителем, он попросил внести предоплату. Воронежец назвал данные своей банковской карты и СМС_, пришедшую на телефон.

Однако в назначенное время водитель не за ним не приехал, только тогда мужчина обнаружил, что с его карты исчезли 255 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.