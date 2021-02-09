Под Воронежем начали судить цыгана, ударившего серпом мужчину

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бутурлиновский районный суд начал рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал 18-летний цыган, ударивший в потасовке местного жителя серпом по спине. На момент преступления (произошло в 2019 году) парню было 17. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) 52-летнему жителю района.

Ранее дело уже доходило до суда, но тогда оно было возвращено прокурору на доследование. Решение надзорное ведомство обжаловало и областной суд его отменил. Пройдя все апелляционные инстанции, дело о ЧП, случившееся на улице Шевченко села Великоархангельское, снова готовится к слушанию.

По версии следствия, в октябре 2019 года около одного из домов в селе возник конфликт между хозяином, его зятем и группой цыган, которые искали свою лошадь по дворам. Они сильно ссорились и выкрикивали ругательства в адрес друг друга. Затем дело дошло до рукоприкладства. 17-летний цыган ударил пожилого оппонента сначала кулаком в лицо, а затем, когда тот стал убегать, схватил валявшийся во дворе серп и рубанул его по спине. После этого цыган скрылся с места преступления. Медики сделали заключение о тяжком вреде здоровью. Поскольку лезвие разрезало заднюю поверхность грудной клетки, повредив спинной мозг.

Как пояснили в суде, теперь предстоит разобраться, кто же был зачинщиком конфликта. По версии потерпевших, хозяин дома сделал цыганам замечание, на которое они бурно отреагировали и потом завязалась перепалка.

По версии подсудимого цыгана, они в этот день искали лошадь, принадлежащую его брату. Животное убежало, вот и заглянули во двор к мужчине, который потом спровоцировал конфликт.