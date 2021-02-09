В квартиры воронежцев зачастили жилинспекторы-самозванцы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы начали массово жаловаться на визиты «жилищных инспекторов», навязывающих платные услуги по проверке дымовентиляционных каналов в многоквартирных домах. Тем, кто отказывается, грозятся огромными штрафами. Чаще всего от обмана страдают пенсионеры.

В Государственной жилищной инспекции призвали не верить таким «инспекторам», поскольку к их ведомству эти люди никакого отношения не имеют:

- Государственная жилищная инспекция – орган государственного жилищного надзора. Мы не рекламируем платные услуги и не оказываем их населению. Более того, жилищные инспекторы не ремонтируют дымовые и вентиляционные каналы. За состоянием газового оборудования в многоквартирных домах обязаны следить управляющие организации. Те, в свою очередь, заключают договоры на обслуживание дымовых и вентиляционных систем со специализированными организациями.

В инспекции напомнили, что проверка вентканалов проводится три раза в год: перед началом отопительного сезона, в середине и по его окончании. Причем услуга эта оплачивается из расходов строки за содержание и ремонт жилья.

Отличить настоящего жилищного инспектора от самозванца просто. Первый не позвонит в вашу дверь без вашего заявления или предварительного предупреждения о дате и времени визита. Нежданные гости – мошенники.