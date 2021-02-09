В 2020 году жители Черноземья оформили в Сбере почти 500 тысяч договоров рискового страхования

Тысячи клиентов Центрально-Чернозёмного банка оформили в 2020 году рисковые страховые программы дочерних компаний Сбера «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Эти продукты позволяют застраховать жизнь и здоровье, квартиру, дом, деньги на банковской карте, любимые вещи и домашних питомцев, защититься от недобровольной потери работы и даже получить компенсацию расходов на лекарства.

Программа «Защита от травм» обеспечивает круглосуточную защиту от травм в результате несчастного случая, в том числе в результате занятий спортом. В 2020 году договоры по этой программе заключили 37 тыс. жителей Черноземья.

Программа «Защита дома+» страхует дома и квартиры от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций и других рисков. По наиболее частым страховым случаям выплаты можно получить по упрощённой процедуре «Зелёный коридор». Подать заявление и документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр — деньги выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента подачи документов. В 2020 году жители Черноземья заключили 33,5 тыс. договоров по этой программе.

Программа «Сбереги финансы» покрывает случаи несанкционированного снятия денег в банкомате, неправомерного завладения картой или ПИН-кодом, а также компенсирует ущерб от транзакций и списания денег в результате интернет-покупок на фишинговых сайтах и кибератак на смартфон клиента. Клиенты Центрально-Чернозёмного банка в 2020 году заключили 205 тыс. договоров страхования по этой программе.

Программы ипотечного страхования защищают жизнь, здоровье и имущество (при пожарах, заливах и стихийных бедствиях). В 2020 году жители Чернозёмного региона заключили 210 тыс. договоров ипотечного страхования в компаниях ООО СК«Сбербанк страхование» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Теперь заёмщики Сбера могут воспользоваться и новым страховым продуктом «Зелёные каникулы», который защищает от 12 наиболее распространённых сценариев недобровольной потери работы: сокращения штата, ликвидации предприятия, непрохождения испытательного срока и других причин.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

“ Сегодня в Сбере представлена широчайшая линейка страховых продуктов, которые обеспечивают защиту на все случаи жизни. В 2020 году мы предложили клиентам новые продукты. Это программа «Сбереги себя» с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний, включая коронавирус. Это продукт «Питомец под защитой» с компенсацией расходов на лечение домашних животных. Это фармстрахование с возможностью получить до 50 тысяч рублей компенсации на покупку лекарств. Сейчас мы трансформируем наши решения в продукты-конструкторы, в которых клиент может самостоятельно выбрать актуальные для себя риски и сумму страхового покрытия. Скоро начнём предлагать страховые программы с возможностью ежемесячных платежей — по аналогии с автоплатежами за ЖКХ.”