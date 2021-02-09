Воронежские полицейские спасли заблудившегося автомобилиста из Смоленска

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Инцидент произошел ночью понедельника, примерно в 3 часа. Житель Смоленска, ехавший на «Фольксваген Поло» с женой и двухлетним ребенком в Ростов-на-Дону, сбился с дороги. Путь он выстраивал по навигатору. И тот его здорово подвел.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 февраля, пересекая наш регион, на автодороге «Воронеж-Луганск» водитель, следуя указаниям навигатора, свернул в направлении поселка Кантемировка. А далее направился по автодороге «Кантемировка-Титаревка-Ивановка», где съехал с асфальта. Проехав несколько километров по «грунтовке» он застрял в замерзшей луже. Поскольку в автомобиле заканчивался бензин, он набрал 112 и попросил помощи.

К месту, где застрял автомобиль, прибыли полицейские Алексей Городнянский и Роман Ширяев. Они привезли топливо и вытянули забуксовавшую машину. После чего сопроводили водителя до автодороги «Богучар-Кантемировка» и начертили схему движения в направлении Ростовской области. Автолюбитель и его пассажиры поблагодарили полицейских и продолжили свой путь.