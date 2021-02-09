На предприятии в Воронежской области рабочий размозжил голову, споткнувшись о мешок

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежская Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая на предприятии АО «Геркулес» в Бобровском районе. Там работник получил тяжелую травму головы.

Как пояснили в инспекции 9 февраля, по предварительным данным, 57-летний мужчина упал, споткнувшись о мешки. После этого его увезла скорая помощь. В больнице сделали заключение и квалифицировали у него повреждения тяжелой степени тяжести.

– В настоящее время сформирована комиссия по расследованию данного несчастного случая под председательством представителя государственной инспекции труда. В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, – рассказали в ведомстве.

Ранее еще одно ЧП произошло на ООО «Спецмонтаж-3». В начале февраля там рабочий получил тяжелые травмы, сорвавшись с двухметровой высоты. Мужчина оступился, передвигаясь по площадке кассеты для хранения железобетонных плит.