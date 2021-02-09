В Воронеже на «Лыжне России» из-за «ковида» ввели возрастные ограничения

На этот раз совсем юных и пожилых любителей лыжных гонок до официальных стартов не допустят. Фото: из архива «КП»

В Воронеже в субботу, 13 февраля, пройдет традиционная гонка «Лыжня России». Как и на всех соревнованиях последнего времени, ее организация претерпела изменения из-за «ковида».

- Решили не допускать до стартов юных лыжников младше 15 лет, а также возрастных участников 65 лет и старше (для них продолжает действовать обязательная самоизоляция). Кроме того, обсуждается вопрос, чтобы на территории «Олимпика» и других мест проведения «Лыжни России» в области потребовать находиться в масках. На сами гонки это, конечно, распространяться не будет, - пояснили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На этот раз будут две гонки:

• 5 км - юноши и девушки (2003 - 2005 г.р.)

• 10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше

Начало соревнований в 11.00.

Центральное место старта – как обычно, спорткомплекс «Олимпик» (Московский проспект, 150). Заявиться на гонки можно будет там с 10 по 12 февраля с 10.00 до 16.00; 13 февраля с 09.00 до 10.30. Перед этим нужно получить допуск врача на эти соревнования. Телефоны для справок: 8(473)228-15-77, 8(473)228-15-76, 8950-771-45-10.

«Лыжня России» пройдет и в шести местах Воронежской области:

1. Борисоглебск, Юго – восточный микрорайон, лесной массив, лыжная трасса (для жителей Борисоглебского, Поворинского, Грибановского и Новохоперскского районов), тел. для справок 84735462512;

2. Бутурлиновка, ул. Промышленная, д. 1, парковая зона «Лес Победы» (для жителей Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского и Павловского районов), тел. 84736122372;

3. Анна, ул. Парковая, д. 30 «Лыжероллерная трасса» (для жителей Аннинского, Эртильского, Таловского и Терновского районов), тел. 89204303911;

4. Лиски, лесной массив «Интернат», временная арена со стартово - финишным городком (для жителей Лискинского, Бобровского, Острогожского, Ольховатского и Каменского районов), тел. 84739146615;

5. Россошь, хутор Алейниковского сельского поселения, лыжная трасса (для жителей Россошанского, Кантемировского, Богучарского, Петропавловского, Верхнемамонского, Подгоренского районов), тел. 84739624990;

6. Новая Усмань, Новоусманское участковое лесничество, центр лыжной подготовки «Дубрава» (для жителей Новоусманского, Каширского, Репьевского, Хохольского, Панинского и Верхнехавского районов), тел. 84734153292.