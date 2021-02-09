Как будет выглядеть современная больница в воронежском райцентре

Фото – Гипрокоммундортранс

Проектировщики института «Гипрокоммундортранс» показали, как будет выглядеть современная районная больница в Калаче Воронежской области. Документ уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Об этом сообщили в компании 8 февраля.

Главный корпус больницы будет состоять из шести блоков, которые спроектированы максимально изолированными друг от друга. Это должно обеспечить защиту пациентов и персонала от внутрибольничных инфекций. Такое же «деление» ожидает и палаты, рассчитанные на пребывание в них от одной до четырех человек. Всего в здании будет 299 коек.

В одном из блоков главного корпуса расположат акушерское, анестезиолого-реанимационное отделения и лабораторию срочных анализов. В другом блоке разместят отделения лучевой, функциональной диагностики, физиотерапии; клинико - диагностическую и бактериологическую лаборатории. Для экстренных случаев здесь предусмотрено отделение скорой медицинской помощи.

Новое медучреждение оснастят современным оборудованием. К примеру, в эндоскопическом отделении врачи смогут производить осмотр внутренних полостных органов, не прибегая к операции.

Возле больницы в лесном массиве проектировщики предусмотрели терренкурные тропы для выздоравливающих и скамейки. Прогуляться можно будет по парку с цветниками, посетить площадки для лечебной гимнастики и детских игр, а также дорожки для лечебной ходьбы.

У входа будет парковка на 126 мест для сотрудников и посетителей, из них 12 отведут для инвалидов.