В Воронежской области к 9 февраля от коронавируса умерли еще 20 человек

Количество выздоровевших на данный момент составляет уже 55 290 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области выросло число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 до 61 547. Только за последние сутки заболевание выявили у 369 человек. Об этом 9 февраля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Количество выздоровевших на данный момент составляет уже 55 290. Выписать за последние 24 часа удалось еще 332 пациентов.

К сожалению, продолжает расти и число умерших от коронавируса: сейчас оно равно 1 995. За последние сутки скончались от заболевания 20 человек.

Кстати, на днях стало известно, что Павловский райсуд оштрафовал 35-летнего мужчину за нарушение коронавирусных ограничений. В конце декабря 2020-го молодого человека поймали в магазине «Пятерочка» без маски.