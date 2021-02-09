Под Воронежем сын чуть не зарубил топором мать из-за 8 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло в Новоусманском районе Воронежской области 6 февраля. В 23:00 к 51-летней местной жительнице заявился ее сын и, угрожая топором, потребовал денег.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 февраля, она находилась дома в поселке Шуберское на улице Луговой. К ней постучался ее 32-летний сын. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Мужчина при этом вооружился топором. Угрожая зарубить на месте, он отобрал у матери 8 тысяч рублей и сотовый телефон, а затем скрылся.

После этого испуганная женщина обратилась в полицию. Правоохранители по горячим следам задержали разбушевавшегося молодчика. В отделе полиции он уже дал признательные показания.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.