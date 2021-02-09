В Воронежской области водитель иномарки догнал мужчину, сбил его и уехал

Сбитый мужчина получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 8 февраля, в 19.20 в Терновском районе в селе Русаново на улице под названием Проезжай у дома № 20 случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

По данным полиции, 45-летний водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо», ехавший со стороны села Козловка в направлении Терновки, внезапно вильнул в сторону и сбил 31-летнего мужчину, шедшего впереди иномарки. Пешеход был плохо виден – светоотражающих элементов на одежде не было. Возможно, водитель его просто не заметил.

Мужчина получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу. Водитель с места ДТП уехал, однако вскоре полицейские установили его личность и задержали. Стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Всего в Воронежской области за сутки случилось 99 аварий, из них 75 – в Воронеже, 22 – в районах и 2 на федеральных трассах. В четырех ДТП получили травмы 14 человек.

За сутки инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, еще 144 получат штрафы за проезд на красный свет.