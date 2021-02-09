Разбившаяся под окнами воронежской многоэтажки девушка выпала с балкона 16 этажа

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Стали известны подробности ЧП с девушкой, тело которой нашли прохожие под окнами многоэтажки на улице Шишкова. Как пояснили в следственном управлении СКР по Воронежской области, предположительно, она выпала с общего балкона 16 этажа.

Произошло это около 16:00 понедельника, 8 февраля. Погибшей было всего 23 года.

– На ее теле обнаружены травмы, характерные после падения с высоты, – уточнили в пресс-службе СУ СК.

Следователи оперативно провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. В данный момент продолжают опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в микрорайоне Шилово случилась трагедия. 20-летний студент выпал из окна многоэтажки и попал на коляску с полугодовалым малышом. Оба скончались. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Также следователи работают еще по двум случаям в микрорайоне Шилово на улице Теплоэнергетиков. В минувшее воскресенье, 7 февраля, здесь в подъезде многоэтажки был обнаружен труп мужчины. Пока по нем проводится проверка.

Еще одного 53-летнего мужчину с телесными повреждениями нашли на детской площадке. Он через некоторое время скончался в БСМП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.