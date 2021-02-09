Под Воронежем пьяный водитель пытался подкупить гаишников

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Лискинском районе Воронежской области 41-летнего мужчину осудят за попытку подкупить сотрудников ГИБДД. Таким образом он пытался избежать наказания за езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 8 февраля.

Случай произошел еще в октябре прошлого года в селе Нижний Икорец. Тогда инспекторы ДПС остановили водителя на отечественной «семерке», совершавшего подозрительные «маневры». Мужчина был нетрезв. Чтобы избежать наказания по «административке» и не остаться без прав, он решил дать взятку правоохранителям в надежде, что они аннулируют акт о правонарушении. Автомобилист предложил стражам порядка за это 20 тысяч рублей. Полицейские от денег отказались. Водитель не оставил своих попыток задобрить правоохранителей. И тогда положил 10 тысяч на полку служебного автомобиля. Сотрудники ГИБДД сообщили об этом в местный отдел МВД.

Так, в отношении водителя возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело передано в Лискинский райсуд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.