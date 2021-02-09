Воронежские следователи начали проверку после нападения собак на школьницу

Бездомными собаками заинтересовались правоохранители Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информация о нападении стаи бродячих собак на школьницу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 8 февраля.

ЧП произошло днем понедельника возле школы №67 по улице Циолковского в Левобережном районе. Ребенок возвращался в это время из школы домой. За девочкой увязалась стая собак. Они начали вести себя агрессивно, пытаясь схватить ребенка за ноги. Девочку спасли крики жильцов соседней многоэтажки – они отогнали взбесившихся животных. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения, видео затем распространили СМИ.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и проверяют информацию в публикациях.

– В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Будут опрошены жильцы близлежащих домов и иные лица, а также проведены необходимые экспертизы, истребована и изучена соответствующая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе следственного управления.