Воронежцы стали чаще жаловаться на невыплату зарплаты

В прошлом году жители Воронежской области стали чаще жаловаться на нарушение их прав в трудовую инспекцию. По словам руководителя ведомства Ивана Яцких, по итогам 2020 года количество обращений выросло на 75% по сравнению с предыдущим периодом и составило 14285.

В основном воронежцы жаловались на невыплату или неполную выплату заработной платы, невыплату окончательного расчета при увольнении. Таких сообщений было 36% от общего числа. 24% жалоб касались несоблюдения требований при оформлении либо расторжении трудовых отношений и увольнении, еще 17% - вопросов охраны труда и расследования несчастных случаев.

В течение года Гострудинспекция провела 1640 проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда, что на 48% меньше 2019 года. Зачастую это были внеплановые проверки.

В ходе 1168 проверок сотрудники инспекции выявили нарушения трудового законодательства. Благодаря вмешательству инспекции восстановлены трудовые права 12220 работников.