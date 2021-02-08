В Воронеже на улице Шишкова под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки

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Вечером 8 февраля под окнами многоэтажного дома на улице Шишкова очевидцы обнаружили тело девушки. Скорее всего, она выпала из окна верхнего этажа.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУСК по Воронежской области, на место ЧП для выяснения обстоятельств гибели, осмотра и проведения следственных действий выехал следователь. Возраст погибшей пока не известен.

Напомним, одним из последних шокирующих случаев стало падение с 17 этажа жилого комплекса «Звездный» 20-летнего юноши на коляску с младенцем. Трагедия произошла 4 февраля в микрорайоне Шилово. В результате несчастного случая погибли и парень, и пятимесячный ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».