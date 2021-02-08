Воронежская авиапромышленная компания задолжала работникам зарплату на 58 млн рублей

8 февраля 362 работника воронежской производственной компании АО «Русавиаинтер» наконец-то получили зарплату за несколько месяцев. К январю 2021 года им задолжали 58 млн рублей. Дошло до того, что сотрудникам пришлось обращаться в территориальный орган Роструда.

«Русавиаинтер» с 2003 года занимается разработкой и изготовлением серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности для самолетов. Главный офис компании расположен на территории ОАО «ВАСО».

- За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше трех месяцев, - сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области.