Стало известно, когда устранят аварию, оставившую без тепла десятки домов в Воронеже

Участок трубы, который демонтировали на Ленинском проспекте, 162. Фото: предоставлено пресс-службой компании "Квадра".

Ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 162 планируют завершить 8 февраля около 23:00. Речь идет о произошедшей 8 февраля коммунальной аварии в Железнодорожном районе. Как сообщили в ПАО «Квадра», специалисты уже заменили поврежденную часть теплосети длиной 11 метров на новую. Сейчас проходит врезка.

- Мы подадим теплоноситель, который управляющие компании уже начнут подавать до каждой квартиры. В ремонте задействованы 5 ремонтных бригад, оснащенные всей необходимой техникой. Энергетики прилагают все усилия, чтоб завершить работы как можно раньше, - отметили в ПАО «Квадра».

Ранее рабочие столкнулись со сложностями: оказалось, что на том же участке совсем рядом пролегают высоковольтные кабели и газовый трубопровод. Поэтому было невозможно в земляных работах задействовать технику. Чтобы добраться до места повреждения, копать пришлось в ручную.

По-прежнему без тепла и горячей воды 67 жилых домов и 13 соцобъетов. Кстати, период недопоставки тепла уже пообещали учесть при начислении платы за февраль. Это будет отражено в квитанциях.