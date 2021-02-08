Из-за обещанного снегопада мэрия просит воронежцев оставить во вторник свои машины дома

За день может выпасть до 14 см снега Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Синоптики и спасатели предупредили воронежцев о снегопаде, который ожидается с утра и до вечера во вторник, 9 февраля. Толщина снежного покрова на дорогах может достичь 14 сантиметров. И хотя все дорожные коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности, осложнения дорожной обстановки в городе в часы-пик не избежать. Поэтому мэрия обратилась к автовладельцам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте на время разгула стихии.

- Ликвидация последствий непогоды займет продолжительное время, - сообщила пресс-служба мэрии. - Борьбу со снегом начнут превентивно, первыми – еще до начала осадков – на улицы выедут пескоразбрасыватели, которые будут обрабатывать песко-соляной смесью опасные участки улично-дорожной сети (спуски/подъёмы, мосты/путепроводы и т.д.), а также основные городские магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта.