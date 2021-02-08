В Воронеже богомол за умеренную плату съест таракана с именем вашей бывшей пассии

Страница сообщества "Инсектариум в Воронеже" в соцсети "Вконтакте"

Кажется, настолько избита традиция празднования Дня всех влюбленных, что удивить тут уже нечем. Но у воронежского инсектариума (выставка живых насекомых) это, похоже, получилось. Накануне праздника организация, существующая на пожертвования, объявила об оригинальной акции, позволяющей не только поднять себе настроение, но и сделать доброе дело.

- В этот день вспоминают не только о нынешней любви, но и о минувших отношениях, - рассказали авторы идеи на своей странице в соцсети «Вконтакте». - Во время расставания чувствовали себя раздавленным тараканом? Есть способ восстановить галактический баланс (и накормить зверюшек). Назови таракана именем своей бывшей/бывшего и он будет скормлен богомолу/птицееду или другим хищникам всего за 50 рублей.

Насладиться зрелищем можно воочию или «заочно». Во втором случае сотрудники инсектариума запишут трапезу хищника на видео и вышлют «заказчику».

Сообщение вызвало множество откликов. Пользователи интернета оценили оригинальность идеи и выразили готовность принять участие в акции. Предварительно, правда, уточнили: «А это, точно, не вуду?» Ну на всякий случай…