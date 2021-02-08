В гараже жителя Воронежской области обнаружили обрез

Оперативные службы Россошанского района получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит у себя огнестрельное оружие. Когда в доме 56-летнего безработного подозреваемого провели обыск, то в гараже обнаружили обрез ружья. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Специалисты выдали заключение: обрез изготовлен из гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья ЗК и пригоден для стрельбы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Ему избрали мера пресечения в виде обязательства о явке.

По статье УК жителю Россоши грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.