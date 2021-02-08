Экс-солист Bad boys blue отметит в Воронеже 50-летие

Кевин Маккой устроит в Воронеже дискотеку Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 февраля воронежских мужчин поздравит Kevin McCoy. Экс-солист известной группы Bad boys blue устроит супер дискотеку Let's dance. Программа будет посвящена 50-летию артиста.

Кевин Маккой исполнит любимые песни из репертуара Bad boys blue. Кроме ностальгических хитов артист удивит своих поклонников новыми композициями. Дискотека продлится около полутора часов. Зрителей ждет любимая музыка, танцы и фейерверк эмоций.

Концерт пройдет в клубе Station Mir, начало в 19.00.