Под Воронежем сгорел трактор

Пожар удалось потушить через полчаса после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 8 февраля, около семи утра загорелась хозяйственная постройка в поселке городского типа Хохольский – административном центре Хохольского района. ЧП случилось в переулке Есенина.

На место происшествия выезжали 14 сотрудников МЧС и добровольной пожарной команды села Никольское на четырех машинах. Пламя полностью потушили в 7.30. Огонь уничтожил в хозпостройке 12x12 метров трактор «МТЗ-80», повредил пластиковые панели и утеплитель на площади 30 «квадратов».

По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.