На ремонт аварии, оставившей без тепла десятки домов в Воронеже, потребуется больше времени

Данный участок перешел ПАО «Квадра» по концессионному соглашению в марте 2019 года Фото: предоставлено ПАО "Квадра".

На ремонт концессионного участка на Ленинском проспекте, 162 потребуется больше времени, чем было запланировано ранее. Речь идет о произошедшей 8 февраля коммунальной аварии в Железнодорожном районе.

Как объяснили в ПАО «Квадра», на этом участке совсем рядом пролегают высоковольтные кабели и газовый трубопровод. Поэтому невозможно в земляных работах задействовать технику. Точный срок завершения работ не сообщается.

Чтобы добраться до места повреждения, копать пришлось в ручную, что заняло намного больше времени. Специалисты локализовали место утечки и демонтировали поврежденный участок протяженностью 7 метров.

По-прежнему без тепла и горячей воды 67 жилых домов и 13 соцобъетов.

- Данный участок перешел нам по концессионному соглашению в марте 2019 года, и капитального ремонта на теплосети на нем владелец (МКП «Воронежтеплосеть») не проводил 26 лет! Напомним, что в 2019 году мы сразу заменили от котельной почти полкилометра ветхого трубопровода. Поврежденный участок как раз относится к ветхому отрезку, на котором мы работы еще не проводили, - сообщили в ПАО «Квадра».