В Воронеже в 2021 году отремонтируют 35 улиц

Фото предоставлено мэрией Воронежа
Власти Воронежа приняли решение в 2021 году сделать упор на ремонте второстепенных улиц. На комплексный ремонт и замену покрытия 35 объектов будет выделено около 651,5 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в мэрии 9 февраля.
В течение четырех последних лет в областном центре удалось полностью обновить 370 километров дорог на почти 210 улицах. С новыми покрытиями сейчас уже практически все основные магистрали города, главные улицы в отдаленных микрорайонах и улицы-дублеры.
По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, теперь необходимо обратить внимание на частный сектор, особенно в тех местах, где асфальтового покрытия не было. А также провести ремонт второстепенных улиц. В 2021 году власти запланировали полностью обновить 39 километров на 35 объектах улично-дорожной сети. Торги по поиску подрядчиков проведут в ближайшее время.
Также градоначальник поручил сотрудникам управления дорожного хозяйства провести беседу с местными жителями и зафиксировать их пожелания по поводу благоустройства.
Список улиц, которые отремонтируют в Воронеже:
– улица 5 Декабря;
– улица 50 лет ВЛКСМ, микрорайон Боровое (от улицы Героев России до улицы Степанова);
– улица 65 лет Победы, микрорайон Подгорное (от дома №95 до дома №109);
– улица Антонова-Овсеенко;
– улица Артамонова (от дома №12 по улице Артамонова до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера);
– улица Белорусская, микрорайон Сомово;
– улица Берегового, посёлок Труд (от дома №3 по улице Берегового до дома №26 по улице Комарова);
– переулок Богдана Хмельницкого (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Артамонова);
– кольцевое пересечение улиц Димитрова и Брусилова;
– улица Добролюбова (от дома №60 до дома №160);
– улица Еремеева (от улицы 9 Января до дома №27 по улице Еремеева);
– улица Загородная (от улицы Торпедо до улицы Подклетенской и от улицы Еремеева до проспекта Труда);
– улица Изобретателей;
– улица Кемеровская (от дома №1 по улице Кемеровской до дома №214 СНТ «Придонье-2»);
– улица Княжеская, микрорайон Подгорное (от переулка Октябрьский до дома №81 по улице Княжеской);
– улица Комарова, посёлок Труд (от дома №26 по улице Комарова до дома №214 СНТ «Придонье-2»);
– улица Лазурная (от улицы Изумрудной до улицы Милосердия);
– улица Лесная, микрорайон Малышево;
– улица Маршала Одинцова;
– улица Независимости, микрорайон Подгорное (от дома №90 по улице Серафима Саровского до дома №95 по улице 65 лет Победы);
– проезд улица Новосибирская – улица Ильюшина (от моста через р. Песчанка по улице Новосибирской до дома № 5Б по улице Менделеева);
– улица Оганджаняна, микрорайон Придонской (от улицы Мазлумова до ж/д переезда);
– переулок Октябрьский, микрорайон Подгорное (от площади Советов до улицы Княжеской);
– кольцевое пересечение и проезд вдоль зданий №№ 7А и 7Б по проспекту Патриотов до улицы Кривошеина;
– улица Пионерская;
– улица Подклетенская;
– улица Правды;
– площадь Советов, микрорайон Подгорное (от улицы 1 Мая до переулка Октябрьский);
– улица Степанова, микрорайон Боровое;
– переулок Суворовский;
– кольцевое пересечение улиц Транспортной и 45-й Стрелковой дивизии;
– улица Туполева (от улицы Баррикадной до улицы Иркутской);
– улица Циолковского (от улицы Туполева до улицы Ильюшина);
– улица Чекистов, микрорайон Боровое;
– улица Юных Натуралистов (от улицы Героев Революции до дома № 13 по улице Юных Натуралистов).