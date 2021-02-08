В Воронеже в 2021 году отремонтируют 35 улиц

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Власти Воронежа приняли решение в 2021 году сделать упор на ремонте второстепенных улиц. На комплексный ремонт и замену покрытия 35 объектов будет выделено около 651,5 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в мэрии 9 февраля.

В течение четырех последних лет в областном центре удалось полностью обновить 370 километров дорог на почти 210 улицах. С новыми покрытиями сейчас уже практически все основные магистрали города, главные улицы в отдаленных микрорайонах и улицы-дублеры.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, теперь необходимо обратить внимание на частный сектор, особенно в тех местах, где асфальтового покрытия не было. А также провести ремонт второстепенных улиц. В 2021 году власти запланировали полностью обновить 39 километров на 35 объектах улично-дорожной сети. Торги по поиску подрядчиков проведут в ближайшее время.

Также градоначальник поручил сотрудникам управления дорожного хозяйства провести беседу с местными жителями и зафиксировать их пожелания по поводу благоустройства.

Список улиц, которые отремонтируют в Воронеже:

– улица 5 Декабря;

– улица 50 лет ВЛКСМ, микрорайон Боровое (от улицы Героев России до улицы Степанова);

– улица 65 лет Победы, микрорайон Подгорное (от дома №95 до дома №109);

– улица Антонова-Овсеенко;

– улица Артамонова (от дома №12 по улице Артамонова до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера);

– улица Белорусская, микрорайон Сомово;

– улица Берегового, посёлок Труд (от дома №3 по улице Берегового до дома №26 по улице Комарова);

– переулок Богдана Хмельницкого (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Артамонова);

– кольцевое пересечение улиц Димитрова и Брусилова;

– улица Добролюбова (от дома №60 до дома №160);

– улица Еремеева (от улицы 9 Января до дома №27 по улице Еремеева);

– улица Загородная (от улицы Торпедо до улицы Подклетенской и от улицы Еремеева до проспекта Труда);

– улица Изобретателей;

– улица Кемеровская (от дома №1 по улице Кемеровской до дома №214 СНТ «Придонье-2»);

– улица Княжеская, микрорайон Подгорное (от переулка Октябрьский до дома №81 по улице Княжеской);

– улица Комарова, посёлок Труд (от дома №26 по улице Комарова до дома №214 СНТ «Придонье-2»);

– улица Лазурная (от улицы Изумрудной до улицы Милосердия);

– улица Лесная, микрорайон Малышево;

– улица Маршала Одинцова;

– улица Независимости, микрорайон Подгорное (от дома №90 по улице Серафима Саровского до дома №95 по улице 65 лет Победы);

– проезд улица Новосибирская – улица Ильюшина (от моста через р. Песчанка по улице Новосибирской до дома № 5Б по улице Менделеева);

– улица Оганджаняна, микрорайон Придонской (от улицы Мазлумова до ж/д переезда);

– переулок Октябрьский, микрорайон Подгорное (от площади Советов до улицы Княжеской);

– кольцевое пересечение и проезд вдоль зданий №№ 7А и 7Б по проспекту Патриотов до улицы Кривошеина;

– улица Пионерская;

– улица Подклетенская;

– улица Правды;

– площадь Советов, микрорайон Подгорное (от улицы 1 Мая до переулка Октябрьский);

– улица Степанова, микрорайон Боровое;

– переулок Суворовский;

– кольцевое пересечение улиц Транспортной и 45-й Стрелковой дивизии;

– улица Туполева (от улицы Баррикадной до улицы Иркутской);

– улица Циолковского (от улицы Туполева до улицы Ильюшина);

– улица Чекистов, микрорайон Боровое;

– улица Юных Натуралистов (от улицы Героев Революции до дома № 13 по улице Юных Натуралистов).