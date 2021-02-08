Стоматологи выявили рак у 23 жителей Воронежской области

В 2020 году около 1,5 миллионов раз обратились за помощью к стоматологам в государственные клиники жители региона. Среди них почти треть – дети. Впервые пришли на лечение и осмотр 650 тысяч человек, в том числе 220 тысяч детей.

Специалисты государственных стоматологических клиник в числе прочего проводили раннюю диагностику предраковых состояний, очагов воспалений и злокачественных новообразований с помощью скрининговых светодиодных АФС-аппаратов. Врачи осмотрели 2 321 человека, у 93 из них заподозрили раковое заболевание. Впоследствии диагноз подтвердился у 23 пациентов. Всех их направили на лечение к онкологам.

Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области, по итогам прошлого года лучшими в Воронеже признали стоматполиклиники №4, № 5 и №6, а среди районных – профильные отделения Аннинской, Бутурлиновской, Павловской, и Россошанской больниц.