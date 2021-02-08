В Воронежской области выросла раскрываемость преступлений организованных групп

В минувшем году в Воронежской области выросла раскрываемость преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Если в 2019 году таких было раскрыто 102, то в 2020-ом – 135. Из них 52 связаны с незаконным оборотом наркотиков, 19 имели экономическую направленности, 21 – вымогательство и 43 – иные уголовно-наказуемые деяния. По семи фактам организации и участия в преступных сообществах возбудили уголовные дела.

Выросло количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности с 132 в 2019 году до 147 – в 2020-ом.

Правоохранительные органы пресекли деятельность 147 участников организованных групп и преступных сообществ, из которых 11 являлись организаторами.