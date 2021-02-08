Экс-депутата воронежской облдумы Сергея Почивалова отправили под подписку о невыезде

Фото – Воронежская областная Дума

Бывшего депутата областной думы от фракции «Единая Россия» Сергея Почивалова отправили под подписку о невыезде. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах 8 февраля. Такое решение принял в минувшие выходные суд.

Напомним, бывшего народного избранника силовики задержали 4 февраля. Он предпочел тут же написать явку с повинной. Вполне возможно, что это сильно повлияло на его меру пресечения.

Ранее парламентарий попал под уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его возбудил региональный главк на основе материалов УФСБ. По предварительным данным, Сергея Почивалова подозревают в причастности к управлению через доверенных лиц воронежской фирмой ООО «Сарк Инвест». Как оказалось, компания по договорам обслуживала местные комбинаты благоустройства, но при этом поставляла некачественный песок.

Как полагают правоохранители, таким образом может быть похищено из бюджета 11 млн рублей.

По другому уголовному делу проходит дочь экс-депутата Елена Почивалова. Ее заподозрили также в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По словам источника, она могла по подложным документам, завысив объемы производимой рыбы, при поддержке неких «бизнесменов и депутатов» якобы получить субсидию в 400 тысяч рублей. Деньги выделялись в рамках регионального проекта системы поддержки фермеров и развития сельского хозяйства.

В пятницу стало известно, что Елене Почиваловой правоохранители предъявили обвинение заочно. Сегодня источник рассказал, что она о возбуждении дела уведомлена.