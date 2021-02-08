В Воронеже приступят к ремонту «Дома, в котором жил Массалитинов»

До конца августа 2021 года в многоэтажном доме №16 по улице Комиссаржевской должны заменить крышу и отремонтировать инженерные системы. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил Массалитинов».

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области на основании ранее согласованной научно-проектной документации выдало разрешение на работы. Заказчик проекта - региональный Фонд капремонта. Подрядчик - воронежская компания «СТЕПС».

«Дом, в котором жил Массалитинов» принят на государственную охрану 21 апреля 1983 года.