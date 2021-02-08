Сотрудники МЧС предупредили воронежцев о метели и сильном ветре

Опять метель... Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном ГУ МЧС сообщили о полученном от синоптиков предупреждении о резком ухудшении погоды. Во вторник, 9 февраля, с 6.00 до 18.00 в Воронежской области прогнозируют сильный снег с заносами на дорогах, местами метель. К тому же ожидают мощный ветер с порывами до 15-20 м/c.

В такую погоду лучше без крайней нужды на улицу не выходить. А если в этом есть необходимость, нужно потеплее одеться. И держаться подальше от шатких конструкций, ветхих деревьев и крыш. Ну а водителям стоит ехать как можно осторожнее.

Напомним, сильные морозы и снегопад в конце рабочей недели в Воронеже резко сменятся оттепелью.