Воронежцы с улицы Ростовской просят вернуть им стадион

Жители улицы Ростовской обратились в редакцию «Комсомолки» с просьбой поднять проблему отсутствия в их микрорайоне места для серьезных занятий спортом. Горожане рассказали, что еще с советских времен в районе дома №55 существовал стадион, относящийся к колледжу сварки.

- На нем выросло несколько поколений спортивной молодежи, - рассказал нам Евгений, один из инициаторов возрождения спортобъекта. – Играли в футбол, хоккей, подтягивались на турниках, бегали.

Конечно, за десятилетия советское оборудование морально устарело, но все равно пользовалось популярностью у сторонников активного образа жизни. Несколько лет назад стадион демонтировали, а на его месте построили торговый центр. С тех пор местные жители мечтают вернуть себе место для тренировок. Они создали инициативную группу и даже свой канал в интернете, где записывают обращения к чиновникам. Однако дело с места пока не движется. Как выяснила «Комсомолка» в этом районе нет подходящих для строительства такого объекта участков, принадлежащих муниципалитету.

В правительстве области горожанам порекомендовали направить официальное обращение губернатору через портал Госуслуг с просьбой найти место и средства для строительства общедоступного стадиона для бесплатных занятий спортом. В этом случае профильные управления изучат различные варианты и ответят заявителям.