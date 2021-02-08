Рекорд: в Воронежской области за нарушение «антиковидных» мер за неделю оштрафовали 371 человека

Забывшим о правилах безопасности от коронавируса жителям Воронежской области напомнили о них при помощи штрафов. Фото: из архива «КП»

Областные власти сообщили о рекордном для нашего региона числе штрафов за нарушение «антиковидных» мер за неделю с 1 по 7 февраля. За последние семь дней полицейские составили 375 административных протоколов. Причем лишь четыре из них пришлись на организации. Остальные 371 – конкретно на нарушающих правила жителей области.

С 1 по 7 февраля суды оштрафовали нарушителей на общую сумму 477, 5 тысяч рублей. Всего было аж 130 подобных решений.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заразились 368 жителей Воронежской области. И это несмотря на то, что активно идет вакцинация – первую часть прививки получили уже более 30 тысяч наших земляков. На утро 8 февраля стало известно еще о 13 смертях – всего жертвами COVID-19 стали уже 1 975 жителей Воронежской области.