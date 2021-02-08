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В Воронежской области мужчина от скуки спалил дом в селе

За это он может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
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Дом сгорел полностью. Хорошо еще, что никто не пострадал.

Дом сгорел полностью. Хорошо еще, что никто не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 января в селе Ширяево Калачеевского района на улице Степной сгорел нежилой дом. Его 57-летний владелец заявил о том, что, по его мнению, был поджог.

В ходе расследования подозрения мужчины подтвердились. Оказалось, что ранее судимый 63-летний сосед по каким-то неясным причинам, а, может, и просто от скуки, пришел к дому, взломал дверь. Разлил техническое масло и поджег его. На пожаре никто не пострадал.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (до пяти лет лишения свободы). Суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Криминал