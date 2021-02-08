Под Воронежем из-за забывчивости мужчины погибла его жена

Дом после пожара. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 50-летнего жителя Нижнедевицкого района. Из-за своей забывчивости он погубил жену.

Трагедия случилась 26 октября 2020 года в селе Острянка Нижнедевицкого района. Мужчина два дня выпивал со своей 50-летней сожительницей. И заснул вместе со своей второй половиной, забыв, что поставил на плиту кастрюлю с варящейся едой. Начался пожар. Кастрюля расплавилась, огонь перекинулся на всю кухню, а потом и на весть дом.

Мужчина проснулся и попытался вытащить на улицу гражданскую жену, однако сделать это у него не получилось. Женщина умерла от отравления угарным газом.

Двор дома, где случилась трагедия. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- В ходе следствия мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. По части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщил руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.