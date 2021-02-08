ВЭБ.РФ и Росводоканал обсудили возможную концессию объектов водоснабжения и водоотведения на Сахалине

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Участники обсудили перспективы заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения региона, отметив, что участие инвестора – холдинговой компании «Росводоканал» (совместного предприятия ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ) может стать драйвером качественных изменений в регионе, в первую очередь в части развития жилой застройки, улучшения качества водоснабжения и очистки стоков.

«Концессия по линии водоканала – это часть развития инфраструктуры, которая обеспечит строительство жилья, а комфортная среда для людей – это основа развития промышленности. Вкладывая ресурсы в водоканал, мы запускаем инвестиционный цикл всего региона, в основе которого забота о людях», - прокомментировал возможное сотрудничество Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

«Дальний Восток для ВЭБа – приоритетный регион развития, с Сахалином у нас накоплен успешный опыт сотрудничества, есть масштабные совместные планы. Мы рассчитываем, что совместное предприятие, которое ВЭБ.РФ создал с Росводоканалом в конце прошлого года, и тот опыт, который накоплен в области реализации концессионных соглашений на территории нашей страны, в сочетании с финансовыми возможностями ВЭБа и других банков помогут нам добиться очень эффективных и хороших результатов, которые, в конечном итоге, скажутся на благополучии сахалинцев», - оценил перспективы проекта Олег Говорун, заместитель председателя ВЭБ.РФ.

«Соответствие высочайшему уровню требований таких профессиональных партнеров как губернаторы и ВЭБ.РФ – фокус нашего внимания. Мы стремимся быть лидером отрасли, профессиональным, качественным оператором, носителем высокотехнологичных компетенций. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы уровень жизни людей и состояние окружающей среды соответствовали лучшим мировым стандартам, и основная задача – принести новое качество услуги в регион, дать жителям почувствовать позитивные изменения как можно быстрее. Сегодня состоялся диалог, который по-настоящему формирует государственно-частное партнерство в интересах людей, это очень ценно», - подвел итоги встречи генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Стороны договорились о конкретных мероприятиях и сроках подготовки проекта, и рассчитывают начать сотрудничество уже в этом году.

Предприятия «Росводоканала» уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,8 миллионов жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора на другие регионы за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.