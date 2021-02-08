Воронежская область выпала из десятки лучших регионов России по выздоровевшим от коронавируса

Вакцинирование идет активно, однако число заражающихся по-прежнему велико. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральном оперативном штабе предоставили свежие данные о заболеваниях коронавирусом в Воронежской области на утро понедельника, 8 февраля.

За прошедшие сутки заразились COVID-19 368 наших земляков. Воронежская область по этому показателю – по-прежнему в пятерке худших регионов России. Всего с начала эпидемии смертельно опасную заразу обнаружили у 61 178 человек.

В то же время наша область выпала из десятки лучших регионов России по выздоровевшим, где какое-то время находилась. 251 победивший болезнь за сутки – это лишь 12 место. Всего с коронавирусом справились 54 707 наших земляков.

Федеральный штаб сообщает о 12 смертях от COVID-19 за последние сутки – шестое место среди худших регионов России. В то же время в областном управлении Роспотребнадзора по умершим обычно дают другую цифру. Так случилось и на этот раз. По версии местных санитарных врачей, за сутки умерли 13 человек, а всего за время эпидемии 1975. Пока синхронности с федеральной статистикой по-прежнему добиться не удается.

Напомним, в Воронежской области из ограничений на данный момент действует только настоятельная рекомендация соблюдать самоизоляцию пожилым людям от 65 лет и старше. В вузах вновь стартовало очное обучение, в школах от «дистанта» отказались уже давно. Разрешено посещение кафе, фудкортов и аттракционов в торговых центрах. Условие одно – заполняемость не более 50 процентов от максимальной. В то же время более 30 тысяч жителей Воронежской области получили первый укол вакцины от коронавируса.