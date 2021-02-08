После сильных морозов воронежцев ожидает резкая оттепель

Синоптики обещают много снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О резкой смене погоды рассказали воронежские синоптики. Оказалось, что морозы, пришедшие к нам с арктической Скандинавии, продлятся всего 4,5 суток.

- Сейчас через нашу область идет череда циклонов, которые принесут обильные осадки, - пояснил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Пока их воронки затягивают к нам холодный воздух с Карского моря, но в конце рабочей недели, напротив, будут засасывать тепло с юга. Поэтому и будет такой резкий температурный скачок 12 февраля. А в середине февраля ожидаем возвращение морозов, но уже не таких сильных – не больше -10 днем.

Во вторник, 9 февраля, ночью метеорологи обещают -13 градусов при пасмурной погоде, подует юго-восточный ветер. Днем ожидают сильный снегопад, при этом потеплеет до -8.

В ночь на среду, 10 февраля, снег продолжится при -11 градусах. Днем осадки прекратятся, потеплеет до -8, подует юго-западный ветер, будет пасмурно.

Ночью в четверг, 11 февраля, пойдет легкий снег, похолодает до -16 градусов. Днем столбик термометра чуть поднимется – до -12. Снежинки продолжат слегка порхать в воздухе.

В ночь на пятницу, 12 февраля, снег усилится, температура останется такой же, как и днем 11-го - -12 градусов. А вот, когда придет рассвет, наступит очень резкое потепление – до +2. Настоящий кошмар для гипертоников!