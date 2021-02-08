В Воронеже выложили свежие фото работ на мосту у «Работницы»

Так сейчас выглядит мост у "Работницы". Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе работ на мосту на улице Ленина и выложили несколько фото с места ремонта. В городской администрации сообщили, что сейчас там погружают в грунт трубошпунтованные сваи. Длина каждой – 14,5 метров. Всего их нужно забить в землю 122 (92 для будущих опор моста и 30 для технологической эстакады с коммуникациями (по ним работы были выполнены еще в 2020 году).

Погрузка свай в грунт требует максимальной внимательности. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На обеих сторонах моста нужно забить в землю по 46 трубошпунтов: на одной стороне со стороны проспекта Революции погружены все, сейчас идут работы на второй , со стороны улицы Ленина). Там подрядчикам осталось погрузить последние 26 штук. Для этого нужно сначала пробурить землю, а потом уже погрузить туда сваю, причем закрепить ее надо очень надежно. Кроме того, сейчас занимаются обустройством арматуры подферменников

Осталось погрузить 26 свай со стороны улицы Ленина. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, трудности с установкой этих опор мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал основной причиной затягивания ремонта. И все же, благодаря соглашению с железнодорожниками, давшими большое окно для демонтажа переправы, мост планируют открыть до конца марта 2021 года.

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