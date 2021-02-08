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В Воронеже выложили свежие фото работ на мосту у «Работницы»

Там сейчас занимаются погружением в грунт трубошпунтованных свай
Артем ИЛЬИН
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Так сейчас выглядит мост у "Работницы".

Так сейчас выглядит мост у "Работницы".

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе работ на мосту на улице Ленина и выложили несколько фото с места ремонта. В городской администрации сообщили, что сейчас там погружают в грунт трубошпунтованные сваи. Длина каждой – 14,5 метров. Всего их нужно забить в землю 122 (92 для будущих опор моста и 30 для технологической эстакады с коммуникациями (по ним работы были выполнены еще в 2020 году).

Погрузка свай в грунт требует максимальной внимательности.

Погрузка свай в грунт требует максимальной внимательности.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На обеих сторонах моста нужно забить в землю по 46 трубошпунтов: на одной стороне со стороны проспекта Революции погружены все, сейчас идут работы на второй , со стороны улицы Ленина). Там подрядчикам осталось погрузить последние 26 штук. Для этого нужно сначала пробурить землю, а потом уже погрузить туда сваю, причем закрепить ее надо очень надежно. Кроме того, сейчас занимаются обустройством арматуры подферменников

Осталось погрузить 26 свай со стороны улицы Ленина.

Осталось погрузить 26 свай со стороны улицы Ленина.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, трудности с установкой этих опор мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал основной причиной затягивания ремонта. И все же, благодаря соглашению с железнодорожниками, давшими большое окно для демонтажа переправы, мост планируют открыть до конца марта 2021 года.

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