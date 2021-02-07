В воронежском Шилово в подъезде нашли мертвого мужчину

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В микрорайоне Шилово в Воронеже в подъезде многоэтажки на улице Теплоэнергетиков обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили местные жители в соцсетях ВКонтакте. Очевидцы пояснили в группе своего микрорайона, что мужчина лежал на лестничной клетке без признаков жизни.

Они также сообщают, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Информацию пресс-службы силовых структур пока уточняют.

А пока жители Шилово обсуждают в соцсетях, что их район, где за последние дни произошло несколько трагических случаев, рискует прослыть самым криминальным.

Буквально 4 февраля здесь произошла жуткая трагедия. Из окна многоэтажки выбросился 20-летний студент воронежского колледжа. Он рухнул на младенца в коляске, с которым гуляла мама. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Шестимесячному малышу медики оказали помощь. Но спасти ребенка не удалось.

А буквально на следующий день нашли повешенной девушку на улице Междуреченской.