Воронежский «Факел» разгромил казахский «Акжайык»

Героем матча стал Андрей Никитин, сделавший дубль. Фото: с сайта ФК "Факел"

Победитель матча «Факела» в турецком городе Белек с казахским клубом «Акжайык», недавно вернувшимся в местный высший дивизион, по сути, стал известен уже на 15 минуте.

Воронежские футболисты начали игру ударно. Сначала подача с левого фланга нашла голову высокого Николая Зайцева – 1:0.

Николай Зайцев только что забил первый гол "Факела" в этой игре. Фото: с сайта ФК "Факел"

И почти сразу же размашистую комбинацию завершил точным ударом в ближний от голкипера угол Андрей Никитин. А на 15 минуте он же сделал дубль – сумел попасть в ворота с острого угла – 3:0.

Во втором тайме пас с правого фланга на 69 минуте несильным, но ювелирным по точности тычком превратил в гол Павел Яковлев – 4:0. В концовке футболисты «Факела» немного расслабились, и Александр Саутин, пару раз спасавший команду, все же лишился «сухого» матча – 4:1.

Напомним, первая игра 7 февраля тоже завершилась победой «Факела» - омский «Иртыш» одолели с более скромным счетом – 2:1. Вообще на сборах в Турции воронежская команда в семи матчах пока не проигрывает – пять побед и две ничьи.

Впереди у «Факела» 10 февраля матч с командой сильнейшего казахского дивизиона – «Кайсаром» из Кызылорды. А 17 февраля уже на сборе в Сочи воронежцы сразятся с астраханским «Волгарем», занимающим 11 место в ФНЛ.