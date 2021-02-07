В Воронеже стартует акция «Подари книгу библиотеке»

Фото – библиотека им. Никитина

В Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина 10 февраля стартует акция «Подари книгу библиотеке». Об этом сообщили в учреждении. Приурочена она к 14 февраля. Именно эта дата во многих странах мира отмечается как Международный день книгодарения.

В России его также стали отмечать с 2012 года. Основная идея в этот день вдохновлять людей, а для этого следует подарить друг другу книги.

В Никитинской библиотеке призвали воронежцев присоединиться к акции. Принять участие могут все желающие: не только обычные горожане, но и организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, издательства. Важно только, чтобы издания были в очень хорошем состоянии.

– Уже прочитанным книгам можно дать вторую жизнь, подарив библиотеке, где они обретут благодарных читателей, – рассказали организаторы.

Книги будут приниматься в отделе абонемента по адресу: пл. Ленина, д. 2, к. 104 (1-й этаж) с понедельника по четверг – с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 19:00 и в отделе межбиблиотечного абонемента и обменного фонда по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 36 (1-й этаж, 2 корпус) с понедельника по четверг – с 9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 до 16:00.