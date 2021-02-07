В Воронеже «Газель» врезалась в припаркованную легковушку: пострадал водитель

Из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже на улице 20-летия Октября, недалеко от остановки «Некрасова» водитель на «Газели» влетел в припаркованную на обочине легковушку. Авария случилась сегодня утром примерно в 7:30 7 февраля. От удара в «Газели» разворотило переднюю часть, авто завалилось на бок, а водителя увезли на скорой в БСМП.

Как сообщили в группе пропаганды городской ГИБДД, ДТП спровоцировал 34-летний водитель «Газели». Он направлялся со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Станкевича. В этот момент не справился с управлением и врезался в припаркованную «Ладу Приору». В салоне легковушки в данный момент никого не было.

Медицинская помощь потребовалась самому водителю «Газели». Его госпитализировали в БСМП.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства дела.