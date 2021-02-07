Воронежцы увидят цепочку спутников Илона Маска 8 февраля

Спутники Илона Маска воронежцы смогут воочию увидеть в небе рано утром 8 февраля. В очередной раз 60 спутников связи Starlink, успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, будут хорошо видны.

Спутники летят гирляндой, в интернет-пространстве их сравнили даже с поездом. Появилось даже название – поезд Илона Маска.

Очередной их пуск прошел 4 февраля. Он стартовал с мыса Канаверал в США, о чем сообщили астрономы в группе AstroAlert.

В момент максимального блеска спутники похожи на звезды. Ранее астрономы-любители принимали их даже за НЛО. Последний раз воронежцы могли наблюдать вереницу-поезд в ночь на 8 августа.

В какое время можно увидеть спутники, смотрите здесь.