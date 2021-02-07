Воронежский «Буран» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в овертайме

Последняя игра «Бурана» в Воронеже в этом первенстве ВХЛ (хотя формально она была гостевой) выдалась очень упорной. Счет открыли «ураганные» на четвертой минуте – розыгрыш большинства точным броском завершил Илья Николаев. Затем преимуществом завладели гости. Они пару раз не реализовали «лишнего», хоккеисты «Бурана» подустали, и на исходе 14 минуты Никита Пухов все-таки подправил шайбу в сетку – 1:1.

В начале второго периода на 22 минуте Егор Яковлев вывел «Металлург» вперед – 1:2. В самой середине матча счет сравнял Данил Макаров – 2:2. Но буквально в следующей атаке гостей Валерий Поляков снова вывел их вперед – 2:3. В конце периода игроки «Бурана» снова не дали «Металлургу» реализовать большинство (в этом велика заслуга уже в который раз классно сыгравшего нашего вратаря Даниила Исаева). И снова отыгрались. Украшением матча стала шайба, заброшенная Иваном Яценко на 39 минуте – игрок «Бурана» на замахе убрал в сторону пытавшегося ему помешать соперника и поразил «девятку» ворот команды из Новокузнецка, не оставив шансов вратарю – 3:3.

В третьем периоде на 45 минуте Максим Кицын реализовал большинство – 3:4. Хоккеисты «Бурана» в самом конце оставили свои ворота пустыми, выпустив шестого полевого игрока. И риск оказался оправдан – когда уже почти стартовала последняя минута основного времени, Андрей Демидов снова сравнял счет – 4:4.

Увы, в овертайме команды сыграли всего 2,5 минуты. Победу «Металлургу» принес мощный бросок Олега Ломако. «Буран» в этой встрече приобрел только одно очко. Всего их у «ураганных» стало 34. Похоже, «Буран» застолбил с собой 24 место в регулярном первенстве ВХЛ – третье с конца.

11 февраля воронежская команды сразится на выезде с самарским клубом ЦСК ВВС, занимающим 22 место с 41 очком в активе. Игра стартует в 18.00.