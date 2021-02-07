Под Воронежем мать-кукушку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Павловский районный суд вынес приговор 43-летней женщине за неоднократную неуплату алиментов на троих детей. Она уже задолжала им в общей сложности около 100 тысяч рублей.

Как оказалось, местную жительницу еще в 2019 году обязали по суду выплачивать алименты на несовершеннолетних ребятишек. Однако материнские чувства в ней так и не проснулась. Спустя несколько месяцев, в июле 2020 года ее привлекли к административной ответственности. Тогда по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем алиментов без уважительных) ей назначили наказание – 20 часов обязательных работ.

Но и это не помогло ей исправиться. Когда задолженность на каждого ребенка достигла почти 29 тысяч рублей, в отношении матери-кукушки возбудили уже уголовное дело.

Накануне суд признал ее виновной по ч.1 ст. 157 УК РФ и назначил наказание – 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.