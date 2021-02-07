Повторно попавшегося пьяным воронежского водителя приговорили к обязательным работам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Павловский районный суд вынес приговор повторно попавшемуся пьяным за рулем жителю села Елизаветовка. Его на два года лишили водительских прав и заставили отработать на благо государства 200 обязательных часов. Об этом сообщили в суде 5 февраля.

44-летний мужчина в прошлом году дважды был задержан сотрудниками ДПС в нетрезвом виде. Первый раз он попался в июне. Тогда его лишили на полтора года водительских прав и оштрафовали по «административке» (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ) на 30 тысяч рублей. Но это, как оказалось, не возымело своего действия.

В конце октябре 2020 года его снова задержали, он, как ни в чем не бывало, без прав да еще и пьяный, находился за рулем своего Daewoo Nexia. В отношении него стражи порядка возбудили уже уголовное дело по ст.264.1 УК РФ.

– Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у него установлено состояние опьянения, в выдыхаемом им воздухе содержалось наличие абсолютного этилового спирта в количестве 1,304 мг/л, – пояснили в суде.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.