Воронежский «Факел» победил омский «Иртыш»

Очередной контрольный матч провел «Факел» на сборах в Турции. На этот раз соперником был занимающий 15 место в первенстве ФНЛ омский «Иртыш». Сам «Факел», напомним, пока 17-й.

Счет открыл на 19 минуте Михаил Петрусев. Сибиряки в долгу оставались недолго. На 25 минуте ответный гол забил Владимир Сычевой. Во втором тайме «Факелу» все-таки удалось склонить чашу весов на свою сторону. Решающим стал мяч, забитый Максимом Максимовым на 55 минуте. После этого команды показали довольно сумбурный футбол практически без опасных моментов. Можно вспомнить разве что потенциально опасный штрафной. Но его омичи выполнили крайне бездарно – 2:1.

Напомним, «Факел» в межсезонье пока не проигрывал: четыре победы и две ничьи. Такую бы прыть и в скоро возобновляющийся чемпионат!

7 февраля «Факел» сыграет еще один матч – с казахским ФК «Акжайяк» из города Уральск. Игра с командой второго по силы дивизиона этой азиатской страны начнется в 17.00.