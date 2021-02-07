Жителя воронежского райцентра поймали с крупной партией наркотиков

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Россоши полицейские, расследуя уголовное дело о содержании наркопритона, задержали 33-летнего мужчину с крупной партией марихуаны. Наркотическое вещество зеленого цвета стражи порядка нашли у него дома в ходе обыска. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 февраля.

В ходе экспертизы выяснилось, что вещество растительного происхождения, марихуана весом 117 граммов. Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления. Он рассказал, что собрал дикорастущую коноплю летом в окрестностях Россоши. Потом высушил их и изготовил наркотик. Его использовал для личного употребления.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Фигурант сейчас заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.